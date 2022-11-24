擬告黃之鋒違禁起底令　高院斥律政司延誤但仍准提控

因涉47人初選案被還押的前香港眾志秘書長黃之鋒，被指於前年在網上貼文，公開2019年11月西灣河向示威者開槍的警員及其家人姓名、資料及行蹤等，涉嫌違反高院先前禁止對警員「起底」的頒令、及對該警員保密身份的命令。律政司在事隔逾2年後，就黃的行為與另外3名作出近似行為的人士，向高院原訟庭申請交付程序，控告4人藐視法庭。處理該申請的法官高浩文一度關注，律政司於超過20個月後才作申請，認為有所延誤並考慮不批准進行交付。不過他經考慮後，今天（24日）終頒下判詞，決定批准進行交付程序。

4宗案件的申請人均為律政司司長，4名擬答辯人分別是黃之鋒、曾子成、李伯納及王國樑。據申請方指，警方於網上進行調查，在2020年8月16日發現黃之鋒於網上曾貼文，披露2019年西灣河開槍案之開槍警員的中文姓名，並轉載「連登」討論區及「香港編年史」網站的貼文，貼文上有該警員與家人的相片及個人資料等，並涉違反了法庭頒令禁止向警員「起底」及一宗刑事案件中法庭頒令禁止披露該開槍警員身份的命令。申請方又指警方同樣先後發現其餘3名擬答辯人於2019年11月11日至2020年6月17日在網上亦有貼文，作出與黃類似的行為，披露開槍警的姓名及他與家人的資料等。

法官指出，申請方於今年5月起才陸續就4名擬答辯人涉藐視法庭之事向高院申請交付程序，距離最初對4人作調查時分別相距20至28個月。法官指一般會以書面處理藐視法庭要求作交付程序的申請，如發現是毫無根據或屬欺壓才會拒絕交付，但因發現本案延遲了很久才申請，故於本周一（21日）特別開庭，讓申請方解釋。法官引述申請方指，「律政司亦理解本申請可早些進行」，令人覺得只是「婉轉說法」。申請方其後陳詞，只說法庭處理這4宗個案，會有震懾的效果，並無具體解釋為何有長達約2年延誤，最多只表達到律政司在這2年很忙碌。申請方又指雖然有延誤屬不幸，但是並不能說是欺壓擬答辯人，且不構成濫用法庭程序，亦沒有阻礙到擬答辯人作抗辯。

對於申請方的說法，法官回應表示如不從速進行相關程序，確會對擬答辯人構成傷害，而且即使無影響抗辯，亦不能一口咬定擬答辯人無受欺壓。不過法官又指，在考慮是否批准進行交付時，亦需考慮公眾利益，及要對蔑視命令者作懲罰。法官指如果只考慮到延誤方面，會拒絕批准進行交付，不過念及申請方並非沒有成功機會證明4人藐視法庭，而延誤一事亦可在案件正審時再作考慮，加上4人面對的指控實屬嚴重，法庭不可視而不見，故最終批准進行交付程序。不過法官特別指出，是次批准進行交付程序，並不等於其他同類案件有如此延誤亦會批准交付。

案件編號：HCMP 585-587,664/2022