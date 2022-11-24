確診新冠免疫力降易生蛇　孔繁毅倡納蛇針入政府疫苗接種計劃

數據顯示，目前本港有97%的39歲以上成人帶有俗稱「生蛇」的水痘帶狀疱疹病毒，每3人當中有1人有機會生蛇。港大醫學院內科學系臨床教授及傳染病科主任孔繁毅今日(24日)表示，一項美國硏究指出「生蛇」可能與新冠病毒有關，確診新冠會降低免疫力，有機會激活疱疹病毒，包括由水痘帶狀疱疹病毒引致的「生蛇」。他指出坊間對「生蛇」存在不少謬誤，包括曾出水痘會減低「生蛇」風險，但事實上曾出水痘就是誘發「生蛇」的主要原因。孔建議港府將帶狀疱疹疫苗(蛇針)納入政府疫苗接種計劃。

該美國硏究指，於889名新冠患者中，有16人同時「生蛇」，新冠患者同時「生蛇」的患病率，比一般醫院錄得的個案比率高出最多5倍，超過一半「生蛇」個案，於確診新冠肺炎後一周內發生，顯示「生蛇」可能與感染新冠病毒有關。孔又指，曾感染水痘的人士，水痘帶狀疱疹病毒會潛伏體內，待免疫力下降時重新活躍，誘發「生蛇」。

孔續指，「生蛇」風險會隨年齡增加，50歲起更會倍增，建議有需要及高危人士接種長效疫苗預防「生蛇」，如果「生蛇」應及早求醫，在72小時內服用抗病毐藥物紓缓症狀。而即使曾「生蛇」，雖然體內會有抗體，惟抗體會隨時間下降，便有機會復發。他又認為，長遠可考慮納入政府疫苗接種計劃，令市民更有誘因願意接種。不過他提醒，市民若接種完新冠或流感疫苗，需相隔至少兩周方可接種帶狀疱疹疫苗(蛇針)。