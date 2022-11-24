涉披露兼職工個人資料　僱員中介人遭私隱署拘捕

一名從事臨時僱員中介服務的48歲中國籍男子，因涉嫌在未經資料當事人的同意下，披露了一位兼職工作人士的個人資料，違反《個人資料（私隱）條例》第64(3A)條的規定，今日(24日)在新界北被個人資料私隱專員公署拘捕。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

據調查顯示，受害人是一名兼職工作人士，而被捕人士從事臨時僱員中介服務，事發前向受害人提供不同食肆的臨時工作。今年10月，兩人就發放薪金及工作編配事宜發生糾紛，其後有人透過即時通訊軟件向其他人士發布了受害人的個人資料，並備註表示將永不錄用受害人。披露的個人資料包括受害人的中英文姓名、手提電話號碼，以及一張略去了部分內容的身份證副本，從中可以看到受害人的中英文姓名、身份證號碼、性別，以及事主的照片等。

私隱專員公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行。身份證載有屬敏感的個人資料，隨意或惡意在網上或社交媒體平台於未經資料當事人的同意下披露或轉載身份證副本，可以構成「起底」罪行。違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬港元及監禁5年。