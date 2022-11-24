天氣凍宜打邊爐暖身　315個火鍋料樣本全部通過檢測

據天文台預測，下周氣溫急降至最低攝氏17度，下周五(12月2日)更低見攝氏14度。天氣凍，不少市民自然想打邊爐「烚下烚下」暖身，但曾經有人進食火鍋後，卻出現食物中毒病徵。食物環境衞生署食物安全中心，今日(24日)公布一項評估火鍋食物的食用安全的專題調查，結果顯示315個火鍋食物樣本全部通過檢測。

不過，食安中心指出，處理食物時應奉行5點，包括精明選擇火鍋材料，到可靠的店鋪選購新鮮及衞生的食物；配製食物時保持清潔，將貝類海產的外殼洗擦乾淨，並去除內臟；小心處理並徹底分開生和熟的食物，避免桌上的生熟食物互相接觸而導致交叉污染；徹底煮熟食物，並切勿將熟食蘸上未經巴士德消毒的生蛋後進食；應把冷藏食物放在雪櫃冷凍格、微波爐或流動的水喉水下解凍。

另外，發言人提醒市民，享用火鍋時，應注意進食分量及營養均衡的原則，最好選擇清湯作湯底，並少食肥肉及動物內臟，以減低脂肪攝入量，建議先進食蔬菜然後才進食肉類，盡量少用醬油及調味料。食安中心從食肆、新鮮糧食店、超級市場、雜貨店、街市及零售商抽取不同種類的火鍋食物樣本，包括肉類及其製品、水產及其製品、豆製品、麵條、湯底、飲品和醬料，進行化學和微生物測試，315個火鍋食物樣本全部通過檢測。