今增9219確診 包括719宗輸入破單日新高 另添13患者離世

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，今日(24日)新增9,219宗確診個案，當中輸入病例佔719宗，輸入病例破單日新高；再多13名患者離世，第5波疫情以來已錄得10,647宗死亡個案。在變種病毒株方面，本港再多5宗XBB、1宗BF.7、以及2宗BQ.1.1本地亞系個案。

截至今晨，衞生署公共衞生化驗服務處累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7，以及34宗BQ.1.1輸入亞系個案；另累計發現72宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、2宗BF.7，以及78宗BQ.1.1本地個案。至於BA.2.12.1及BA.4或BA.5個案，衞生署於本月15日至21日收到的本地樣本中，包括懷疑個案的有關樣本，分別佔約0%及77.1%。

院舍方面，新增19間院舍出現個案；涉及12間安老院舍及7間殘疾院舍，共有28名院友及3名員工染疫，有89名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有679間學校呈報共1,123宗個案，涉及951名學生及172名職員；有12間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。