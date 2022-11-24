港協暨奧委會講解國歌區旗指引　王敏超：非處罰運動員

因應七人欖球賽錯播國歌一事，港協暨奥委會推出關於運動員參與國際體育賽事期間處理播放國歌和升掛區旗的指引，並在今日（24日）向所有體育總會舉行簡布會。港協暨奥委會義務秘書長王敏超表示，奧委會一直保持體育與政治不掛勾，但是次事件違反大原則，故認為非常重要，故需要制定指引，而指引是為了保障運動員，而非處罰運動員或對運動員不公。

就違反指引的處罰安排，王指要視乎事件的嚴重程度，不能一概而論。被問及有否就指引諮詢前線領隊和運動員，王則未有正面回應，不過就指指引是希望能夠保障運動員，稱若再有上述情況出現，擔心政府會抽起對運動隊伍的資助，認為這樣長遠而言對運動員不公平，所以制定指引希望「揸正啲」。署理體育專員鄭青雲同樣認為體育不應與政治掛上，認為指引是關係到國歌和區旗是否得到適當尊重的問題而不是政治問題。

另外，被問被有否受政府和警方要求接受調查，香港欖球總會行政總裁麥偉彬，未有直接回應有否接受調查，惟稱會全力配合政府和警察調查。