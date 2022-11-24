中大畢業生與保安爆口角　警方接報調查　擾攘一句鐘後散去

香港中文大學今日(24日)舉行畢業典禮，下午時分有畢業生趁機在校內「烽火台」身穿具諷刺性字眼的自製畢業袍抗議。其後保安到場疑與在場學生發生口角，又即時包圍涉事畢業生，要求報警處理。約下午5時半，警方接報到校調查。據悉事件擾攘1小時後，人群散去。

據悉，有學生趁畢業禮日在校內「烽火台」抗議，他們身穿由黑色垃圾袋製成的畢業袍，並標有「合資格社畜」、「最後一屆SU選民」等字眼，亦有學生高舉「CUEX沙紙交易所」。在場有人派發特製的「畢業證書」，寫了「恭喜你離開這間打針拍卡才能進入的校園」，並印有已撤回的新版校徽。

據大學社區報稱，在抗議開始不久，學校保安在下午4時30分到場阻止，並包圍涉事畢業生，包括要求出示學生證等個人資料，又指該活動未經許可進行，要求收走抗議物品。直至5時，保安再與場內其他學生發生口角，據悉當中涉及粗言穢語，保安指該學生或干犯「恐嚇罪」，故即時包圍上述學生，以及報警處理。到5時30分，警方接報到場調查，並抄寫學生資料，數分鐘後便與保安一同離去，附近人群亦逐漸散去。