多36個地方納強檢　包括粉嶺芬園警員宿舍第2座

再增36個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(24日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該個地方的人士，須於明日至後日(25日至26日)期間進行病毒檢測。

污水驗出病毒的地點如下：

1.馬鞍山富寶花園8及9座

2.將軍澳日出康城緻藍天珀峰(3座)及晶巒(5座)

涉及多宗病例的地點如下：

1.大埔太和邨翠和樓

2.觀塘安泰邨豐泰樓

3.筲箕灣東熹苑逸熹閣

4.天水圍天恒邨恒貴樓

5.葵涌荔景邨日景樓

6.大圍美城苑逸城閣

7.粉嶺芬園已婚初級警務人員宿舍2座

8.屯門湖景邨湖碧樓

9.屯門田景路38號兆邦苑

10.九龍灣彩興苑彩萱閣

11.鑽石山龍蟠苑龍瑚閣

12.鑽石山悅庭軒1座

13.將軍澳清水灣半島5座

14.慈雲山慈康邨康德樓

15.青衣長宏邨宏文樓

16.屯門澤豐花園澤安樓

17.將軍澳新都城1期5座

18.荃灣海濱花園海銀閣

19.鰂魚涌太古城興安閣

20.荃灣中心廣州樓

21.青衣美景花園8座

22.北角維多利中心1座

23.青衣長發邨亮發樓

24.大角咀柏景灣7座

25.紅磡海濱南岸5座

26.粉嶺花都廣場4座

27.馬鞍山錦鞍苑玉鞍閣

28.沙田新田圍邨福圍樓

29.屯門翠寧花園6座

30.觀塘月華街8號觀月．樺峯

31.鴨脷洲漁安苑紫安閣

32.鰂魚涌康山花園4座

33.土瓜灣九龍城道68號瑧尚

34.西灣河逸濤灣夏池軒