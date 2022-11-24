疫情不去樣樣加價　市民減搭的士節流　的哥等客排足九個字

本港新冠肺炎疫情陰霾未去，電費、的士、巴士及天星小輪等卻樣樣都加價，對於要硬食加價潮衝擊，大部分市民均表示加幅不合理，且疫情下已凍薪數年，生活勢必百上加斤，不少更明言往後會減少乘搭的士，以減輕經濟壓力；甚至有的哥直言在的士站排足九個字才有生意。

東網記者今晚(24日)7時許分別到港鐵紅磡站及荃灣荃錦中心一帶視察，只見兩處細雨綿綿下人流疏落，的士站卻出現長長「紅龍」，雖然間中有市民搭的士，不過大多只是「掂行掂過」，場面相當冷清。其中，的士司機鄧先生在紅磡的士站等客，他認為加價合理，並希望市民能接受加幅，目前生意未受影響，不過同樣在輪候的另一的哥梁先生則反映，宣布加價後「喺(的士站)站頭等大約九個字先至做到一單生意」。

而路徑港鐵紅磡站的市民葉小姐直言「加價比較貴同唔合理」，並指市民已經凍薪幾年，何解加幅如此大，令市民生活百上加斤「所以(自己)盡量唔會搭的士」，而另一市民陳小姐亦認同加價幅度太大，並稱「其實香港有好多交通工具，都可以代替的士，所以日後會減少乘坐的士」；至於一家三口路徑荃錦中心的市民黃先生則指出，「依家經濟環境差(所以)唔應該加價」，不過由於自己返工及家人出入都會較多選搭的士，過去平均每個月的士費達逾3,000港元，故表明「如果落實加價，日後會減少乘坐」。