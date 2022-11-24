黑臉琵鷺屍體疑帶H5禽流感　米埔保護區加強清潔消毒

米埔自然保護區一隻被檢走的黑臉琵鷺屍體懷疑驗出H5禽流感病毒，漁農自然護理署今日(24日)表示，正繼續作進一步確定測試，而保護區已加強清潔及消毒觀鳥屋及浮橋等訪客設施，入口亦設有消毒藥水地墊，供訪客消毒鞋底。此外，署方正密切監察護理區內雀鳥的情況，並張貼告示提醒公眾注意個人衞生。

漁護署指，該隻雀鳥屍體日前在護理區內一基圍被發現及檢走。發現雀屍地點的3公里範圍內沒有雞場。署方近日已加強禽流感的監控工作，密切留意本地活家禽農場及批發市場的情況，並不時提醒家禽農戶、雀鳥店主、持牌飼養寵物家禽人士及禽鳥展覽牌照持有人採取適當預防禽流感的措施。

黑臉琵鷺是冬候鳥，主要在后海灣一帶出沒。漁護署會密切留意本地活家禽農場及批發市場，確保業界採取適當措施預防禽流感，並會繼續密切監察野生禽鳥，署方呼籲市民應避免接觸野生雀鳥和活家禽及其糞便，並應在接觸過禽鳥後徹底洗手。市民如發現懷疑病鳥和死鳥，包括野鳥和家禽屍體，可致電1823聯絡漁護署跟進。