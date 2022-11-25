蘇格蘭芭蕾舞團《冰雪女王》銀幕版　香港大會堂荃灣大會堂上映

康樂及文化事務署的「冬日開懷集」系列將於香港大會堂及荃灣大會堂上映兩場蘇格蘭芭蕾舞團《冰雪女王》(銀幕版)，一眾魔幻角色將在大銀幕透過連場優雅舞蹈，為觀眾帶來一個關於愛情和友誼的奇妙故事，讓一家大小在冬日佳節感受歡樂。

《冰雪女王》的靈感來自安徒生童話故事，亦是動畫電影《魔雪奇緣》的原型。故事講述冰雪女王與妹妹夏日公主同住在冰雪宮殿，夏日公主透過魔鏡看見自己未來將與一位俊俏男子相擁，決意離開宮殿尋找他。夏日公主在市鎮看見俊俏的卡爾正向愛人吉爾達求婚，當下認出卡爾正是她在魔鏡所見的男子。為讓妹妹返回宮殿，冰雪女王擄走卡爾，並施展咒語令他忘卻所愛。為救卡爾，吉爾達決定獨闖冰雪宮殿。夏日公主最終決定回到冰雪女王身邊，而咒語亦被打破，吉爾達和卡爾得以團圓。

首場「冬日開懷集」系列：蘇格蘭芭蕾舞團《冰雪女王》(銀幕版)於12月11日(星期日)下午3時在香港大會堂劇院舉行；次場則於明年1月1日(星期日)下午3時在荃灣大會堂演奏廳舉行。門票60港元，現於城市售票網發售。