冚旺角2賭檔拘33人 另桌球室及機舖因6人無戴口罩罰停業

旺角警區行動部、反三合會行動組、區牌照組、特別職務隊、西九龍機動部隊，聯同食環署，昨日(24日)進行代號「犁庭掃穴」及「松塔」的反罪惡行動，突擊巡查區內食肆及表列場所，以提醒持牌人及市民嚴格遵守防疫規例。行動中，反三合會行動組於廣東道搗破一個非法賭博場所，共拘捕4男3女(32至56歲)，分別涉嫌「管理非法賭博場所」、「協助管理非法場所」、「於賭博場所內賭博」及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及場所)規例》。

旺角警區特別職務隊亦於鴉蘭街一單位內，拘捕9男17女(22至75歲)，分別涉嫌「管理非法賭博場所」、「協助管理賭博場所」、「於賭博場所內賭博」、「違反逗留條件」及違反《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》。

另外，執法人員於巡查區內表列場所期間，於一間遊戲機中心以及一間桌球室內，分別發現1名及5名男子，未有妥善佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》。遂對該6人發出定額罰款告票，並以傳票檢控該2個場所之負責人。上述2間處所均需於未來3日停止營業。