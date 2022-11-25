網上招客匯款　無牌經營金錢服務年輕化　逾3成30歲以下

疫情下不少依賴遊客生意的找換店相繼倒閉，但其實除遊客外，本地市民在日常生活中都有匯款的需要，網上無牌經營金錢服務趁之崛起，單計今年首10個月已有9宗，較去年同期急升50%。海關更發現相關罪案有年輕化趨勢，被捕人士主要是30歲或以下，利用社交或交易平台經營俗稱代購及代付的業務，同時利用自己或朋友擁有國外銀行戶口之便，無牌經營匯款服務，暫未見背後有集團式操作。

海關金錢服務監理科金錢服務調查課指揮官張天豪表示，粗略估計疫情前後有一半找換店倒閉，而今年涉及無牌經營金錢服務的案件，傳統店舖交易有下降趨勢，由2020年12宗，逐年下跌至2021年8宗及今年1至10月的4宗；相反網上無牌經營的案件則上升，相信是因為經營成本低及方便，由2020年只有1宗，急升至2021年10宗，今年截止10月已有9宗，當中牽涉不同社交及交易平台。

金錢服務調查課高級督察盧詠欣指出，由於無牌經營金錢服務的渠道轉為網上交易，令年輕涉案人士比例升高。比較2021年及2022年截至10月的涉案人士年齡分布百分比，30歲以下的涉案人士比例，由2021年10%大幅增至2022年32%，而40歲以上涉案人士則有下降趨勢。而今年所有30歲以下的涉案人士都涉及網上無牌匯款的案件。海關提醒，市民切勿代他人進行無牌匯款活動，包括充值非本地電子錢包，另一方面，應光顧持牌金錢服務經營者，切勿輕易向他人提供個人資料，如有疑問，可到海關網頁核實服務提供者的牌照狀況。