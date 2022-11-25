東方日報A1：疫境生活逼人　車費百上加斤

疫下市民生活艱苦，惟年尾加風不斷吹，荷包勢再遭殃！兩電已落實明年元旦加電費，各項交通工具亦排隊申請加價，車費百上加斤，除天星小輪外，專營巴士車費更擬最高加20%，就連剛於今年暑期獲批加價的的士亦打算「加完再加」，最快今日向運輸署遞交申請，初步建議起錶加6元，並分兩年實施。有市區的士代表指，近年搵食艱難，上一次加價申請拖足5年才獲批，且加幅減半，強調再次加價是為追回上次調整收費的差額。

全港的士上次申請加價是2018年9月，落旗收費原本建議加6至7元，當局最終批准但加幅減半。今年7月17日起劃一加3元，市區的士起錶27元，新界的士及大嶼山的士起錶則分別為23.5元及22元。短、長途跳錶收費則劃一加兩角及一角，市區的士每跳分別收1.9元及1.3元；新界的士每跳分別收1.7元及1.3元；大嶼山的士每跳則分別收1.7元及1.5元。

面對當局削去原本建議的一半加幅，的士業界按捺數月後終再謀加價，最新建議起錶價初步加6元，即市區的士「最低收費」將上調至33元，加幅達22%；每次跳錶再加約兩角。

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，業界今日將約見運輸署申請加價，又指今年7月獲批加價幅度過低，目前的士收費仍滯後通脹，形容建議加幅是「追落後」、迫不得已，「業界都好痛心、好無奈」。但他稱，為免市民覺得的士業界「獅子開大口」，業界將會提出兩方案，包括一次性加價，以及分兩年實施，每年加3元。

的士車行車主協會永遠會長吳坤成表示，申請加價是業界主流意見，加幅及細節仍有待商討。有的士司機預計政府會「打折扣」；有司機則關注短途客承受加幅或會較大，建議分短中長途客的不同收費，拉勻加幅。他又指，加價有滯後，審批通常需時兩至三年，而對上一次運輸署拖延數年才批准，期望今次能加快在一年內完成。

吳坤成又表示，近年業界經營有多方面困難，例如每輛的士保險費用攀升至5萬元或以上，佔司機收入超過40%；通脹、俄烏戰事令燃料成本上升，而政府的2元燃氣補貼下月底屆滿，預期的士司機每月燃料開支將增加3,000多元，經營環境將愈來愈困難。此外，中港通關未復常，近月生意額僅為疫情前的80%，重申有加價必要。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認為，的士業經營困難，希望政府加大打擊非法載客取酬，減輕的士加價壓力。

據運輸署數據顯示，受新冠肺炎疫情影響，2020年的士日均客量大幅跌至66萬人次，去年數字雖回升至76.2萬人次，惟與2018年日均89.8萬人次相比，仍少15.1%。截至今年8月，的士日均客量已重拾81.7萬人次。

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