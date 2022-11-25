城大研究團隊開發新藥 有助治療癲癇症狀
2022年11月25日 04:00
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城大神經科學系助理教授劉俊宇博士及其團隊研究出治療癲癇症新藥。
癲癇是其中一種最常見的慢性腦部疾病，患者會出現反覆和不由自主地癲癇發作。目前雖有抗癲癇藥物可作治療，惟約有三分一患者會出現抗藥性反應。有本地大學研究團隊研製出新藥，料有助抑制癲癇引起的神經炎症和癲癇發作，並提高存活率。
顳葉癲癇是全球最常見的腦癲癇之一，是大腦掌管情緒、短期記憶、心跳速率、唾液分泌等的區域，惟當腦部不正常放出電波，就會造成癲癇發作，患者自身會出現不正常的恐懼情緒反應，惟對外界的刺激則沒有反應。香港城市大學神經科學系助理教授劉俊宇指出，現時雖有藥物可以控制癲癇症狀，但約三分一的顳葉癲癇患者對現有的抗癲癇藥物有抗藥性，急需有針對新靶點的新藥治療。
劉指出，有愈來愈多的證據指出，在顳葉癲癇的發病過程中，腦神經膠質細胞的縫隙連接通道和半通道均扮演關鍵角色。他與其研究團隊早前找到一種名為D4的標靶藥，可以選擇性地阻斷連接蛋白半通道而不影響上述的縫隙連接通道，並以小老鼠作對象，發現以D4治療顳葉癲癇時，可強烈抑制顳葉癲癇引起的神經炎症和癲癇發作，並大大提高了動物存活率，而相關研究結果最近在國際科學期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）中發表。