城大研究團隊開發新藥　有助治療癲癇症狀

癲癇是其中一種最常見的慢性腦部疾病，患者會出現反覆和不由自主地癲癇發作。目前雖有抗癲癇藥物可作治療，惟約有三分一患者會出現抗藥性反應。有本地大學研究團隊研製出新藥，料有助抑制癲癇引起的神經炎症和癲癇發作，並提高存活率。

顳葉癲癇是全球最常見的腦癲癇之一，是大腦掌管情緒、短期記憶、心跳速率、唾液分泌等的區域，惟當腦部不正常放出電波，就會造成癲癇發作，患者自身會出現不正常的恐懼情緒反應，惟對外界的刺激則沒有反應。香港城市大學神經科學系助理教授劉俊宇指出，現時雖有藥物可以控制癲癇症狀，但約三分一的顳葉癲癇患者對現有的抗癲癇藥物有抗藥性，急需有針對新靶點的新藥治療。

劉指出，有愈來愈多的證據指出，在顳葉癲癇的發病過程中，腦神經膠質細胞的縫隙連接通道和半通道均扮演關鍵角色。他與其研究團隊早前找到一種名為D4的標靶藥，可以選擇性地阻斷連接蛋白半通道而不影響上述的縫隙連接通道，並以小老鼠作對象，發現以D4治療顳葉癲癇時，可強烈抑制顳葉癲癇引起的神經炎症和癲癇發作，並大大提高了動物存活率，而相關研究結果最近在國際科學期刊《美國國家科學院院刊》（PNAS）中發表。