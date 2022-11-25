復必泰二價疫苗將抵港　關日華：針後或現針口痛微燒等不良反應

政府谷針無極限，針對變種株Omicron BA.4或5的復必泰二價疫苗即將抵港，最快下月初開打，作為第4針加強劑的另一選擇。港大兒童及青少年科臨床名譽副教授關日華今早(25日)表示，二價疫苗可加強對抗變種病毒的免疫能力，提供較廣泛保護，而一般打完二價疫苗後，有可能出現針口痛、紅腫，或輕微發燒等不良反應，不過很快會減退。他建議50歲以上人士，出入高風險場所者、有長期病和免疫力弱人士等，可優先接種，以提高其免疫力，其他人士則可選擇接種原始疫苗作加強劑，因它也可產生T細胞記憶反應。

另外，關日華指出，在今年4月新冠疫情上高峰時，本港曾通報約70宗染疫兒童康復後患「兒童多系統發炎綜合症」的個案，出現持續發燒、皮膚出紅疹、眼發炎、脷腫脹，以及不同內臟發炎等徵狀，大部分需在深切治療部留醫。雖然相關數字已回落，惟本周再多5至6宗「兒童多系統發炎綜合症」個案，反映兒童群組有新冠病毒爆發，加上現時6個月至3歲幼童的接種率不理想，僅為20.3%，他呼籲家長盡快安排子女打針。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜則表示，身體健康的市民，一般打3針後已有足夠防重症和死亡的保護力，需視乎變種株的輸入情況，決定是否建議他們打二價疫苗；滿50歲的人士，若已打4針，暫未建議要打二價疫苗作為第5針。