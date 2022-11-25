中原拓房地產科技　全面優化搵樓體驗

中原地產立足於香港逾40年，秉持不斷創新及追求卓越的精神，持續壯大發展，穩佔地產代理界別的龍頭地位。公司創立「中原城市指數」，多年來一直透過公開龐大的樓市數據，促進公平交易，又率先將數據與科技結合，開創香港首個二手置業區塊鏈跨界平台、推出「VR睇樓Guide」、「AI裝修」等功能，優化客戶的搵樓體驗，力求與時並進，引領業界發展房地產科技（PropTech），因而榮獲「超卓數據科技物業代理企業大獎」。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「感謝《東方日報》及《on.cc東網》頒發的獎項及給予的榮耀。」作為地產中介代理，客戶的信心及信任，是支持公司業務持續發展的重要支柱，本着「公開資訊，公平交易」的經營理念之下，公司歷年來致力為市場提供兼具學術基礎的實用數據，不遺餘力地提升行業的專業度。

為大眾所熟知的「中原城市指數」，由公司與香港城市大學合作編製，是現時私人住宅物業價格走勢的主要參考指標，讓大眾得悉市場最新的變化。早於1999年，指數的成分屋苑數目為18個，經歷多次擴大後，迄今已增至133個。回顧廿多年前，相關資訊依賴地產代理的個人經驗，而指數則成功全面地整合本港樓價數據。

雖然對交易雙方而言，擁有更多資訊的一方無疑佔明顯的優勢，但陳永傑認為，樓市資訊透明化，反而可達致雙贏局面。早於流動互聯網平台普及前，中原地產已經成功借助包括「中原地圖」在內的大型免費數據庫，將市佔率逐步提升到現今約三至四成。他指，「事實證明，公司的規模及市佔率於過去20年不斷地進步。」

疫情曠日持久，許多傳統的行業急於轉型，將業務線上化。然而，中原地產此前經已預視，推陳出新的科技會應用至整個房地產行業，故採取具前瞻性的策劃，投放大量資源將地產代理服務數碼化，例如將VR（虛擬實境，Virtual Reality）的技術融入網上放盤，讓準買家可以隨時隨地，360度一覽無遺地網上睇樓。

疫情亦成為房地產科技高速崛起的催化劑。實體睇樓活動受限之下，中原網頁的各個平台瀏覽量以倍數計每年增加。「科技數據的配合，現時大多數委託，都會為客人製作高質素的VR放盤，儘管成本高了，亦須與時並進，貼合消費者的需要。」他相信，隨着時代更迭，網上銷售於未來的日子將會愈來愈重要。

中原地產由多方面優化客戶的睇樓及搵樓體驗，包括推出「中原VR睇樓Guide」，當客戶於線上瀏覽單位放盤時，可揀選代理作實時的聲畫導航，為客戶作出即時介紹及互動。

在瞬息萬變的節奏之下，為不斷提高代理的競爭力，公司都不敢怠慢，積極為前線員工提供訓練。陳永傑稱，公司設有中原訓練學院，提供拍攝及製作短片技巧的課程，亦會向前線代理提供VR拍攝設備。一眾前線代理亦努力不懈主動融入時代發展趨勢，可謂千帆並舉，全民皆兵。

在2021年的新盤浪潮席捲之下，中原地產「疫」市擴充，積極於線上及實體分店作雙線發展。他又提到，互聯網的跨區域特性，加強公司的業務走向大灣區，甚至其他國家，「於2017年、2018年期間，大灣區業務比重曾經佔公司整體的10%。促成的物業買賣遠至北京、上海，甚至台灣、新加坡。」

回顧疫情期間，地產市道大起大落，他形容，2021年是奇妙的時刻，香港的地產市場非常暢旺。公司促成的交易、金額及佣金收入均創出新高。然而，今年出現的本地第5波疫情持續多時，部分行業出現倒閉潮，市況急劇回落，「今年第三季的市況，為過去3年疫情期間最差，一手及二手成交急速收縮。」不過，他又補充，相信難關渡過後，社會逐漸復常，經濟復甦，市場氣氛將會改善。