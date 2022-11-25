黎智英違國安案准聘洋大狀　律政司今直接向終院申上訴許可

壹傳媒黎智英涉嫌違反《港區國安法》，被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全，及串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示或複製煽動刊物等共4罪，案件將於12月1日在高院開審。法庭上月批准黎聘用英國御用大律師Timothy Wynn Owen（又稱Tim Owen）來港為他抗辯，律政司早前就此決定上訴，結果上訴庭駁回其上訴，之後亦拒絕向律政司批出終審法院上訴許可。兩度踫壁的律政司於是直接向終審法院的上訴委員會申請上訴許可，終院會在今早10時開庭處理，由首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛審理，預計需時60分鐘。

倘若律政司是次的申請被否決，針對辯方聘用英國外援的上訴途徑就會止步。不過，根據《港區國安法》第55條，在案件涉及外國或者境外勢力介入的複雜情況、香港特區管轄權有困難的情況下，有關案件就能依法送交國家司法機構審理。

上訴庭在初次駁回律政司上訴時指，有傑出的法律專家參與審訊，對剛制訂不久的《港區國安法》的法理發展有着重要影響。律政司之後向上訴庭申請許可往終院上訴時則表示，讓外地律師參與國安法案件，違背國安法防止外部勢力干預香港事務的原則，更有外洩國家機密之虞。不過上訴庭認為，本案並無涉及關於國家機密的指控，亦無任何基礎指控Tim Owen可能違反保密原則；何況英國的大律師，也會受到當地的專業守則約束，故拒發上訴許可。律政司另須就上訴及終院上訴許可申請支付黎智英訟費。

這宗串謀勾結案件共涉及12名被告，其中李宇軒及陳梓華早前已認罪，該2人的案件將於2023年1月12日提訊；黎智英及3間公司，包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司、蘋果日報互聯網有限公司則不認罪，將在12月1日開審，預計審期30日。至於餘下6名蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平)，已於周二（22日）承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，會待黎智英案審結後才作求情及判刑。據悉，張劍虹、陳沛敏等本案3名被告，以及牽涉在科技園欺詐案的周達權，將會在黎案中出庭頂證舊老闆。

案件編號：FAMV 591/2022