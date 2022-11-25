政Whats噏：葉劉淑儀感恩節食火雞餐　緬懷美國留學歲月

唔同地方都有自已各自重視嘅節日，好似中國有「冬至」及「農曆新年」，而西方國家就有「聖誕節」同埋「感恩節」，而香港作為華洋雜處嘅地方，當然兩邊嘅節日都會一齊慶祝啦。而適逢感恩節，議員葉劉淑儀亦與友人食一頓火雞餐，仲緬懷昔日嘅美好歲月，回想起自己以往喺美國留學時慶祝感恩節嘅點滴。

感恩節係唔少外國人相當重視嘅節日，曾係美國留學嘅葉劉淑儀當然有感受過當地感恩節嘅氣氛。佢回想自己第一年初到美國時嘅感恩節，只有中國及印度餐館營業，佢於是進入一間咖啡店，店員一睇就知係留學生，免費送上一杯咖啡同一件脆餅。到後來先知道，原來史丹福大學免費供應火雞餐，但要網上登記。然而名額有限，學生「手快有手慢無」，葉劉自嘲可能自己電腦操作比較愚鈍，永遠都登記唔到，所以直至畢業都冇試過大學嘅火雞餐！

但其實葉劉喺第一年美國留學時，已食過感恩節火雞。當時史丹福大學商科學院前教授Henry Rowen，在家宴請佢同女兒食火雞。直到留學第三年，唔少香港朋友亦邀請佢出席感恩節派對。葉劉仲提到，Henry Rowen過去喜歡研究中國經濟，經常到訪香港，可惜Henry Rowen夫婦已經離世，但葉劉指，時至今日，每次食感恩節火雞餐，都會勾起大學生活嘅樂趣。