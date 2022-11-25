螺旋槳擊斃女乘客　快艇船長囚15個月　兼罰款7000元

商人3年前駕快艇載同友人及子女的同學到西貢大浪灣，期間卻遇上巨浪。由於商人認為或有翻船危險，情急下疑無視快艇上的52歲女友人仍在水裏，依然啟動引擎轉頭，導致螺旋槳擊中該女友人，結果她重創死亡。事後商人為掩飾快艇超載4人，教唆5名同船親友，向警方虛報船上只有11名乘客。該名商人被控7罪，他在區院承認1項違反條件及限制及5項煽惑他人誤導警員罪，但否認1項危及他人在海上的安全罪，經審訊後亦被裁定罪成。法官今（25日）指被告否認乃其行為引致事故，事後不能以友人死亡致一家悲傷為由請求減刑，考慮後將他判囚15個月，及罰款7000港元。

56歲被告董波，承認在2019年10月19日，作為開敞式遊樂船「Miss Conduct Junior」的船長，違反該船隻牌照限制超載。他另承認在2019年10月19日至11月8日期間，煽惑5名人士誤導警員，指涉案船隻上只有11人。至於被告否認的控罪指，被告危及洪小媛及其他人安全，即當他們在該船隻附近的水域時，被告啟動該船隻的引擎駛走船隻。法官早前裁決指，被告當時必然知道死者已身處水中，但他仍選擇啟動引擎，把船隻掉頭駛走，裁定他的行為危及死者安全，裁定他罪成。

法官今判刑指被告無視船隻的承受能力，駛入浪區遇巨浪而決定啟動引擎時，又沒向船邊友人示警或示意，導致其友人在事故中死亡。雖辯方一度指死者與被告一家熟絡，死者逝去亦令被告一家感悲痛。惟法官指被告否認其行為，認為案發並非其過失，不能以此為由要求減刑。

案件編號：DCCC 365/2021