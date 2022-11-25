政總外暴動罪成　32歲女囚41個月　官指重犯機會低酌情減刑

2019年9月29日有大量示威者聚集於金鐘政府總部外，有人堵路、縱火及向政總投擲汽油彈等，警方須出動水炮車驅散。8名當日被捕的男女，事後同被控暴動罪，5人於審前認罪，一人在審訊途中轉為認罪，餘下2男經審訊被判罪成。其中1名涉案女被告今(25日)在區域法院被判監3年5個月，同案其餘7人則早前分別判監40個月至55個月及教導所令。法官判刑時，指女被告背景良好，因一念之差鑄成大錯，重犯機會極低，酌情減刑。

本案8名被告依次是謝曉峰(23歲)、案時15歲男生、案時14歲男生、曾憲嘉(27歲)、黃昱翔(23歲)、劉燕嫦(32歲)、游茜茹(25歲)及范瑜(33歲)。他們被控於2019年9月29日在金鐘政府總部外一帶，與其他人參與暴動。其中15歲男生、黃、劉、游及范早已認罪，曾在開審後才認罪，謝與14歲男生則不認罪，受審後被判罪成。

被告劉燕嫦早前因須隔離，而押後至今天判刑。區院暫委法官鄭念慈判刑時，重申本案規模不小，示威者針對代表政府的政總投擲物品，現場更有人投擲汽油彈、築起路障及佔據夏慤道，使交通幾近癱瘓，而大部分人戴面罩，明顯自知違法及想逃避刑責，故以監禁4年半作量刑起點。惟鄭官考慮到劉過去沒有案底及背景良好，因一念之差鑄成大錯，重犯機會極低，故酌情扣減2個月，而且無證據顯示她在案發時有實質暴力行為，加上她在開審前認罪，故最終判她監禁3年5個月。

案件編號：DCCC237/2021