收費滯後2成促起錶價加6元　的士小巴商總會今到運輸署請願

臨近年尾，坊間「加風」不斷，疫下市民勢百上加斤。香港的士小巴商總會今日(25日)到運輸署遞請願信，要求由明年第一季起至後年第一季，分階段調整市區的士咪錶收費至33港元。該會理事長周國強表示，在面對國際油價、本地車輛價格、維修及零件價格等節節上升，是次收費調整乃補回司機的滯後收費，望政府盡快審批，保障的士從業員生計。

周稱，數據顯示的士業界收費已滯後逾20%，故強調今次不是加價，相反是冀政府可補償的士司機滯後收費。被問到今年7月才加價，該次加價是否合時，他指7月的收費調整已申請5年，對於5年才能增幅11%，認為已遠遠跑輸通脹，加上近年泰加保險事件、皇冠車行車輛加價、燃油費上升等因素，故相信該次收費調整合理。

而近日加風不斷，巴士、天星小輪亦相繼宣布加價，被問到會否擔心市民難以負擔。周解釋，政府在近10年間僅批准的士業界2次加價，總數亦只得5元，甚或已有官方報道指的司業收費已滯後20%多，憂慮若收費長遠滯後，恐怕「市民連的士都無得搭」。他建議，6元可分開2年調整，每年加價3元，相信市民可以接受負擔。