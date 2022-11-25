港鐵稱過去4年無調整票價 議員轟年賺數十億仍只加不減

港鐵「可加可減」票價調整機制將進行每5年1次的檢討。立法會交通事務委員會今日(25日)舉行會議，不少議員認為港鐵票價調整機制有問題，質疑為何「賺大錢都要加價」，指近年平均賺幾十億港元，但香港經濟狀況不好都仍要加價，反問為何不共度時艱。港鐵回應指最近系統老化、成本上漲，促議員不要擔心維修質素。港鐵又稱，過去6年機制有發揮效用，其實4年沒有調整票價，有1年是減價。

議員楊永杰指港鐵接近寡頭壟斷，甚麼經濟狀況都加價，指上次荃灣綫油麻地站「甩門」壞成日，要加入票價調整考慮範圍，建議「1年壞10次冇得加」。他又指按機制，港鐵賺150億港元僅與社會分享3億港元很離譜，促通脹超過4%不能加價。此外，他指，港鐵不加價最大損害都是作為最大股東的政府，反問「有咩所謂？」

議員陸頌雄則指，港鐵高層年中花紅可分25至30%，另有利潤，一定「左慳右慳」，指維修不夠人手，工程人員沒有薪級點，臨時工頂替維修未必有最好的服務質素。他建議，港鐵有嚴重事故時，高層要問責、扣花紅，否則無心做好亦「袋袋平安」。議員周小松指港鐵票價是「只加無減」機制，賺100億、200億、300億都加價，又稱「封頂」機制荒謬，如市民不能負擔就應取消而並非累積。