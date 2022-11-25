警員涉長沙灣醉駕撞傷人　准保明年2月再訊

警員於今年5月休班期間在長沙灣駕駛Tesla電動車時撞傷途人，再猛撼麵包店鐵閘。他事後未能通過酒精呼氣測試，以酒後駕駛罪被拘捕。警方徵詢法律意見後，於本周二（22日）落案起訴危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害、在血液中的酒精濃度超過訂明限制度的情況下駕駛汽車、及使用殘缺車輛共3罪。案件今早（25日）在九龍城裁判法院首次提堂，被告暫毋須答辯。暫委裁判官沈智輝應控方申請，將案押後至2023年2月6日再訊，以待政府化驗師計算涉事車輛速度，並准被告以5000港元保釋，但期間不得離港、居於報稱住址、不得直接或間接接觸控方證人及不准駕駛車輛。

27歲被告何家榮，報稱警員，控罪指他於2022年5月28日在香港九龍深水埗元州街與昌華街交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致男子陳啟發身體受嚴重傷害。他另被控於同日同地駕駛同一車輛，而在其血液中的酒精比例是100毫升血液中有不少於182毫克酒精，超過100毫升血液中有50毫克酒精的訂明限度；及該私家車的玻璃及透明物料不符合規定，即該車擋風玻璃及兩側車窗玻璃貼上有色薄膜以減低玻璃的透光度。

案件編號：KCCC 2971/2022