天星小輪3年虧損8500萬　議員質疑加價失競爭力或流失客源

天星小輪申請加價，其中2條專營航線擬加價1倍，即每程票價提高1.8至4.2港元，並有意取消現行的長者免費乘船優惠。立法會交通事務委員會今(25日)召開會議，有議員指，加價後與巴士、港鐵分別不大，市民難免會傾向選擇乘搭其他交通工具，或許更少人乘搭。亦有議員質疑就算加價，天星小輪仍會入不敷支。天星小輪公司表示，過去3年虧損8,500萬港元、負債7,200萬港元，現時每星期虧損100萬港元，東鐵過海段進一步攤薄乘客量，今次加價是迫不得已。

議員陳學鋒指，「為了一時經濟困難飲毒酒」，認為天星小輪不是必需品，如果加價幅度太高，或許更少人乘搭。議員陸頌雄亦指出港鐵過海約9港元，天星小輪加價後就會分別不大，從而失去優勢。他又稱，如果天星小輪推行2元長者優惠，長者難免會傾向選擇乘搭巴士、港鐵，憂慮會流失客源，建議分開「遊客」及「本地客」的票價。議員陳恒鑌指，市民都不想天星小輪消失，但相關設施例如碼頭太殘舊，應推出措施協助及活化碼頭，拓展相關旅遊服務，以吸引更多旅客。旅遊界議員姚柏良指，碼頭、鐘樓、天星小輪應該集體考慮，打造成旅遊熱點，又質疑就算增加票價，天星小輪仍會入不敷支。

天星小輪公司回應指，過去兩年乘客銳減7成半，票價跟其他交通工具低約7成，加價後仍便宜2成多，又指燃料費過去增加1倍，今次加價是迫不得已。新收費假若落實，中環至尖沙咀、灣仔至尖沙咀，成人平日單程最高收費為6.4港元；星期六、日及公眾假期最高收費為8.4港元；小童則分別為3.8及5港元；合資格長者及殘疾人士劃一收費2港元；月票收費則由現時的160港元增至320港元。