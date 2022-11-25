外媒指WhatsApp疑資料外洩　5億人資料被轉售　港用家佔300萬

Facebook母公司Meta旗下手機通訊軟件WhatsApp爆出資料外洩漏洞。外媒CyberNews發現，有黑客組織近日在黑客論壇兜售超過4.87億個用戶資料，涉及香港、美國和日本等全球84個國家或地區的用戶。其中埃及和科威特分別有超過4,400萬用戶受影響，美國有3,200萬，意大利的3,500萬個、沙特阿拉伯的2,900萬個、法國和意大利各外洩2,000萬個，當中香港有近300萬個用戶資料被洩露。WhatsApp母公司Meta暫未就事件回應。

外媒與賣家取得聯繫，獲對方提供近2,000個來自美國和英國的用戶資料作樣本，又聲稱全部是活躍用戶，但未透露如何取得資料。目前未知放售數據庫的人如何取得用戶電話號碼，他們僅指用了自己的方法。今次情況未必是WahtsApp遭黑客入侵，有機會是黑客從網上收集資訊，然後確認相關電話號碼有否使用WhatsApp，組成數據庫後放售。這類數據庫可用於垃圾訊息或釣魚程式，用戶無法知道自己的電話是否外洩。