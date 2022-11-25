指大半年欠租逾千萬　鄧成波兒子被業主入稟追討

已故「舖王」鄧成波的兒子鄧耀昇，透過其公司於2019年起以高價租用旺角亞皆老街31號的工商大廈作發展。不過該大廈的業主於昨（25日）入稟高院，指鄧的公司欠租，並追討其欠下的租金連雜費等逾1,074萬港元，以及要求其繼續支付相關利息，直至案件有裁決。

原告是旺角亞皆老街31號物業的業主利盛發展有限公司，被告分別是嘉福（香港）有限公司及嘉福的董事鄧耀昇。入稟狀指原告與嘉福於2019年5月簽訂10年租約，嘉福自2019年5月至2024年4月底以月租105萬港元向原告租用涉案的物業，自2024年5月至2029年4月底的月租則為121萬港元，嘉福亦需支付地租及管理費等，而鄧耀昇則作為嘉福的擔保人。

原告現指，早於2022年2月前，嘉福已欠原告租金及地租等逾1549.9萬港元。當時嘉福承諾會分期付款償還，截至今年11月，嘉福須償還592.2萬港元的分期付款債項。另外自今年8月起，嘉福續欠原告4個月租金及地租等雜費連利息共482.2萬港元。因此原告遂入稟高院要求被告支付該2筆欠款，及要被告繼續支付之後的利息直至案件有裁決為止。

案件編號：HCA 1632/2022