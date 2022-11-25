為保轉運樞紐地位　政府擬放寬另類煙轉口限制　嚴阻流入市面

政府今年4月底起，全面禁售加熱煙及電子煙等另類煙產品，除純粹過境性質外，在香港轉口相關的吸煙產品，亦屬違法，為挽救本港物流業，政府計劃放寬電子煙等另類煙的轉口限制，包括多式聯運轉運及恢復透過陸空模式轉運另類煙產品。

有鑑另類煙的危害，政府禁止該類產品進入本地市場的立場不變，但當局注意到禁止另類煙透過多式聯運轉運，已對本港航空貨物轉運業，以至香港整體經濟造成巨大損失，特別是空運貨物出口，與去年同期相比下跌22%，對香港物流業造成沉重打擊。如果情況持續，香港在《十四五規劃》中作為國際航空樞紐的地位將被嚴重削弱。

政府解釋，內地是全球的主要另類煙產品生產地，而香港是最重要的轉運樞紐之一，大部分來自內地的另類煙產品過去往往經由香港轉運到海外，而禁止轉運易產生連鎖反應，由於缺乏具重量的另類煙產品，貨運代理商難以為其他重量較輕的貨物在本地安排集裝轉運，導致其他轉運產品一併流失。當局建議，可通過海空聯 運過程促進跨境空運貨物的轉運，該模式是轉運貨物將在東莞的香港國際機場物流園 接受航空安全檢查，然後再經海路運往香港國際機場。貨將留在進港的船隻上，並在 到達機場後立即被運送到受監察的禁區 ，直至通過空運離港轉送到海外目的地。

至於陸空模式轉運，政府在是次法例修訂工作中建議預留法律條款，容許將來 可在訂定專門的監管制度後，恢復透過陸空模式轉運另類煙產品。當局表示，會設立監管制度，防止另類煙流入市面，亦會加強罰則，提高阻嚇力。