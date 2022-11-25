衞生署醫學遺傳服務　明年7月起由醫管局接辦

為加強對遺傳病患者及家庭提供跨專業支援，及配合基因組醫學在香港的最新發展，衞生署和醫管局今日(25日)公布，由明年7月1日起，衞生署轄下醫學遺傳服務將由醫管局的醫學遺傳科接辦，因此，衞生署醫學遺傳服務已於今年7月1日起停止接受新症，改由醫管局的醫學遺傳科為新症病人提供服務。在此期間，衞生署會繼續跟進已預約的新症及舊症，直至明年6月30日，相關診所將於明年7月1日起停止運作。

衞生署將會聯絡已預約當日或以後應診的病人，安排他們到香港兒童醫院的醫學遺傳科應診。另外，為確保接辦後病人可得到連貫性的照顧，衞生署會將轄下醫學遺傳服務現存所有診症個案及相關醫療記錄，包括診症記錄、臨床照片、檢驗數據及樣本等轉交醫管局，以便日後跟進。

若病人或其家屬不同意將個案、相關醫療紀錄轉交醫管局繼續跟進和處理，他們必須盡快聯絡衞生署。署方職員會向他們作進一步解釋，要求他們簽署有關退出安排的文件，並於明年3月31日或之前把文件交回衞生署以作確認。退出安排的病人或其家屬如已預約於明年7月1日後應診，其覆診期將被取消；而日後若要到醫管局的醫學遺傳科求診，須遞交新轉介信以作預約，並根據醫管局安排繳付新症的診症費用。