4個月大女嬰心臟衰竭命危　急需換心延續生命

現時僅4個月大的女嬰芷希，其基因變異導致「擴張性心肌病變(又稱擴張型心肌症)」，她因出現急性心臟衰竭，需要接受強心藥物治療，以及接駁呼吸機協助呼吸。不過，香港兒童醫院服務主管(心臟科)倫建成今(25日)表示，院方曾為女嬰用藥，情況一度穩定，惟10日後再度轉差且需緊急入院治療，芷希在接受「肺動脈繃紮手術」後至今未有好轉，形容等待「合適的心臟」是她最後及唯一的希望。該院及芷希母親黎太呼籲有心人士願捐贈遺體器官，任何血型、體重4.5至13公斤且身體狀況合適的腦幹死亡人士均可成為捐贈者。

芷希9月2日(出世41天)因食欲不振、肚瀉等，遂到伊利沙伯醫院急症室求醫，期間岀現休克，同日轉至兒童醫院兒童深切治療部，其後用藥後病情一度穩定出院。惟芷希在同月29日情況突然轉差，當日開始在兒童醫院兒童深切治療部留醫至今。為改善病情，芷希10月14日接受「肺動脈繃紮手術」，但至今未有好轉，急需心臟移植延續生命。

黎太表示，其家族成員沒有心臟病史，得悉女兒出現心臟衰竭時腦海一片空白，由於醫院每日只有一小時探訪時間，醫院每天早上會助她與芷希視像通話，她會向芷希展示「天空、花花草草，畀佢知出面世界有幾大」。她又會錄下自己、丈夫與兒子(芷希哥哥)的聲音、對話予芷希聽。她更啜泣地表示，芷希性格開朗，非常熱愛天空、樹木，每當看到影像都會笑，令她非常心痛，「因為佢駁住好多喉管，咁辛苦都笑，令我知道佢已經好努力，佢唔係一個容易放棄嘅BB」，所以作為家人也絕不放棄，希望女兒可遇到奇迹，日後可成為一個開開心心的兒童，「希望我可以有機會再次抱佢去公園感受陽光、感受風」。

倫建成又指，在發達地區，小孩的死亡率普遍低下，而世界紀錄上亦有小於一歲的兒童做心臟移植，惟相關個案數字甚少，「仲要搵個遺體心臟要適合捐贈，係好困難」。他指，芷希現時每一刻均有機會受細菌感染，並出現併發症。現時很難預料芷希可支撐多久，時限難以估計。他補充，「擴張性心肌病變」並不常見，每年僅一至兩宗新症，且患者未必會嚴重至危殆，形容芷希十分不幸。