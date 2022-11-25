碩士畢業生遇查抗警罪成　高院同意警方武力合理駁回上訴

2019年11月8日全港爆發示威衝突，一名中大哲學碩士被指在黃大仙遭警方截停時激烈反抗，因而被控抗拒在正當執行職務之警務人員罪。他否認控罪受審，指警員對他使用不當武力，結果被裁判官葉啓亮質疑「邊作供邊砌詞」，裁定他罪成並判監3個月。他早前就定罪向高院原訟庭上訴，法官今（25日）頒判詞，指上訴人「頑強抵抗」，需數名警員合力才可制服他，不接納他自衞說法，裁定警員沒使用超出合理程度的武力，因此駁回上訴，原獲保釋的上訴人須即時服刑。

30歲上訴人吳玠寬，報稱任職採購工作。控罪指他當日在龍翔道黃大仙廟外抗拒警員周展卓。控方案情指，當日案發現場約有60人聚集，周上前追截被告。惟上訴後人遭截停激烈反抗，用手肘「鋤」向周的臉，周隨即用警棍打上訴人大腿。上訴人掙扎中又踢中周的膝蓋附近位置。最終周要用胡椒噴霧才能制服上訴人。上訴方指，警員聲稱對上訴人使用的武力，根本和上訴人的傷勢不符。上訴人的傷勢支持警員對他使用不合理的武力。另外，上訴人當時受到武力對待，有保護自己的需要，如果上訴人真有反抗，有可能是基於自衞。原審裁判官在這些裁斷中均有犯錯。

不過高院法官反駁指，上訴人的傷勢證據只是整體證據的一部分，裁判官在考慮及分析過所有證供後，有權拒絕接納辯方的說法。另外，辯方的案情提到，上訴人被人用亂棍或硬物擊打時是側臥或俯臥在地的，擊打時間長達5分鐘之久，但出奇地，上訴人的背部竟然沒有絲毫受傷，證供中也從未提及背部在任何時間感到疼痛，實在匪夷所思。法官認同裁判官所指，在當時的環境之下，警員使用的武力並無超越合理標準，而本案亦不存在因反抗而作出自衞的行為。綜合上述理由，法官認為原審裁判官沒有犯錯，故駁回上訴，維持原判。

案件編號：HCMA 446/2021