今增8878宗確診　輸入佔562宗　多16患者離世

本港新冠疫情漸趨穩定。衞生署衞生防護中心公布，今日(25日)本港新增8,878宗確診個案，包括8,316宗本地個案，以及562宗輸入個案。另多16名確診病人離世，當中2宗為公眾殮房呈報的報告，截至目前第5波累計10,450名新冠死者。另外，本地個案中，新增4宗BQ.1.1的亞系個案。

署方又表示，中心一直透過基因分析，密切監察確診個案涉及變種病毒株的情況。截至今晨，輸入個案中累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7，以及34宗BQ.1.1亞系個案；另在本地個案中累計發現72宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、2宗BF.7及82宗BQ.1.1亞系個案。

院舍方面，新增15間院舍出現個案；涉及9間安老院舍及6間殘疾院舍，共有19名院友及2名職員染疫，故有40名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有605間學校呈報共984宗個案，涉及795名學生及189名職員；有5間學校因疑涉及傳播，個別班別，以及一個課外活動小組要停課一周。