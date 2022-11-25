持刀指嚇強姦女友人　地盤工罪成判囚6年

已婚地盤工人在結識一名同樣已婚女子僅5日後，便到訪她位於打鼓嶺的石屋單位借住一天，期間不斷拍打房門冀與女方性交，又傳裸照滋擾。到翌晨他涉趁女子的兒子上學，發難取菜刀指嚇，揚言「今日點都要搞一次」，終把女子強姦。地盤工早前於高院原訟庭被陪審團裁定強姦罪成，今天（25日）被法官黎婉姫判監6年。法官接納當日事主是同意讓被告留宿，他並非藉詞進單位不願離開或是有預謀犯案，但認為案中有加刑因素，包括被告曾向事主展示過菜刀及性交時沒有使用避孕套，令事主有受孕或患性病風險。

現年40歲、來自湖北的被告李景豪，於2020年8月來港居住。他被控於2020年11月30日，在新界打鼓嶺某單位強姦現年41歲的女子Ｘ。據庭上指被告聲稱在內地曾任武警及輔警且曾立功，但在2020年因一年內有2名家人接連自殺，要承擔家庭責任亦令他失去大量金錢，他於同年來港住任地盤工，月薪約2萬港元。辯方求情指被告非精心策劃犯案，當時亦視X為女友並希望有進一步關係，只是過於着急，並非藉機會犯案，而X亦沒有受到身體傷害。辯方亦呈上5封包括被告及現任妻子的求情信指對事件感非常後悔。

法官判刑時引述X的報告指她有中等程度的創傷後壓力反應，且會想起事件，並對她構成重大影響，她亦採取逃避方式避免想起事件，不過現時心理狀況已有改變，但拒絕接受心理治療。法官最終認為本案適合以監禁6年作量刑起點，且無任何減刑因素。另外在法官判刑前，公眾席上1名女子突然走近法官並跪在地上表示有說話想說及有信件交給法官，且不願離開，最終法官需休庭片刻，該女子其後被勸離法庭。

X於審訊時供稱，被告當晚不斷要求與她性交，稱要「讓我表現一下」，又傳陰莖照片給她，自誇「你看我多厲害」，甚至用螺絲批拆她房門門鎖強行進入。翌晨被告更拿菜刀指嚇再推她落床，強行與X性交至射精。事後被告取來震蛋想插入她的陰道，表示想再做一次。辯方的版本則指，被告從沒取菜刀威嚇，當晚被告開價5,000港元與X性交。X答應性交並於完事後，被告卻沒有付錢就離開，X揚言「如果你就咁走咗去，你會後悔」，最終報警處理。

案件編號：HCCC 202/2021