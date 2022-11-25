少女孤狼刺警同日銅鑼灣藏鎅刀　控方未能證意圖脫藏武器罪

去年7月1日銅鑼灣發生「孤狼式襲擊」刺警事件。當晚1名無業少女於記利佐治街被截查時，被搜出1把鎅刀，事後被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪。她不認罪受審，自辯解釋當時只是在看風景，而鎅刀原本用來切番梘，但忘記從斜孭袋中取出。裁判官何慧嫻今（25日）午於東區裁判法院，裁定被告罪名不成立，指被告證供胡說八道，並不誠實可靠，惟舉證責任在於控方，雖然被告行為奇怪、不尋常，但未能在毫無合理疑點證明她有傷人意圖。

控罪指，18歲朱倩欣於2021年7月1日，在銅鑼灣記利佐治街2號外於公眾地方無合法權限或合理辯解，而攜有攻擊性武器，即1把鎅刀。控方案情指，當晚10時許，警方因應刺警事件，圍封記利佐治街一帶調查，期間見到被告與1名男子交談，2人長期逗留在封鎖區外圍徘徊，形迹可疑。女警於是截查被告，在她的斜孭袋搜出一個印有「香港加油」字樣的錢包，錢包內裝有涉案鎅刀。

裁判官今裁決時，形容被告的自辯胡說八道、不合邏輯。例如在被問到於刺警事件後仍留在危險地方，被告解釋自己也不想，但當時正在發呆。裁判官認為被告並不誠實可靠，回答控方問題時亦諸多藉口，故拒絕接納她的證供。不過，裁判官指被告雖行為奇怪不尋常，但涉案鎅刀放在斜孭袋內的錢包中，錢包內亦充斥雜物，要取出並不輕易。裁判官又留意到，被告案發時手持一個大公仔，警察證人亦是因公仔而注意到被告，如被告有意犯案，為何要惹人注目？裁判官認為，控方未能在毫無合理疑點下證明被告有傷人意圖，而鎅刀本身性質中性、有其他用途，故裁定被告罪名不成立。

案件編號：ESCC 2867/2021