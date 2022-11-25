3議員選舉大會阻差罪成　2人判社服令1人押後12.16判刑

前大埔區議員文念志、陳振哲及沙田區議員鄭仲恒，在2019年區議會選舉前於維園舉行選舉集會期間，被指阻礙警方到維園驅散示威者。3人早前就阻撓在正當執行職務的警務人員罪受審，結果被判罪成。署理主任裁判官黃雅茵今天（25日）於九龍城裁判法院判其中2人履行240小時社會服務令，餘下1人則需索取進一步報告後再決定判刑。

3名被告依次為文念志（32歲）、陳振哲（50歲）及鄭仲恒（33歲），3人被控於2019年11月2日，在維多利亞公園故意阻撓高級督察18506、女總督察倪采欣及警司張志偉。陳鄭2人今被判240小時社會服務令；文則因其醫療情況，押後至12月16日再判刑，期間為他索取進一步社會服務令及背景報告。裁判官判刑指各被告由了解事件至爭辯，到後來過分堅持的行為對警方構成阻撓，有關阻撓涉3階段及為時約1分鐘至7分鐘不等。而被告只是阻撓警方驅散他們，並非阻撓警方驅散非法集結者，且案中沒有財物損毀或暴力行為。裁判官考慮到本案程度並非嚴重、被告當日打算參與選舉集會的特殊背景，以及被告參與義務工作、檢控過程延誤等，判被告履行社會服務令。

控方案情指，當日下午約3時許，有示威者在維園外馬路集結，高級督察18506帶隊到場，有示威者在拆除馬路鐵欄及掟水樽，警方其後多次發出警告後推進及驅散示威者，當警方推進至維園8號閘外，3名被告表示是區議會候選人及在進行選舉集會，3人稱毋須得到警方批准及與警方理論，在警員多次引用公安條例及發出警告後，3人站在集會人士前方、緩慢地後退，直到維園小食亭附近，3人拒絕離開及用揚聲器叫囂，被警方拘捕。

案件編號：ESCC 2467/2019