港大指市民疫下病重拒就醫　心血管疾病死亡個案增加

港大醫學院研究人員發現，於新冠肺炎疫情期間，香港醫院住院率下降而整體死亡率卻上升。當中，死亡增幅與心血管疾病相關的死亡佔多數，對5歲以下兒童和65歲以上長者的住院和死亡人數受到的影響最大。

研究團隊發現，與假設沒有疫症大流行的數據相比，2020年錄得的公立醫院住院病人總數減少了359,790人，減幅中以呼吸道疾病和心血管疾病相關的病人佔大多數；而在疫情期間香港的總死亡人數則增加了1,873人，增幅中與心血管疾病相關的死亡佔多數。

此外，同期數據亦發現，在公立醫院內去世的人數減少，但院外去世的人數卻增加，研究團隊認為或反映出有些市民即使病重卻不願就醫，並指出新冠疫情流行對香港的公共衞生系統產生了重要的間接影響，指未來或出現具更高傳播能力的病毒變異株，甚或其他新發傳染病，建議醫療機構和政策制訂者應準備充足的資源，並及時展開風險分析及溝通，以在緊急公共衞生事件發生時仍可為未有感染的患者提供持續的醫療服務。