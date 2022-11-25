多56地納強檢　涉屯門區7廈　翠寧花園及兆康苑上榜

再增56個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案、污水樣本驗出新冠病毒而被納入強檢名單，政府今日(25日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該56個地方的人士，須於明日至後日(26日至27日)期間進行病毒檢測。

污水驗出新冠病毒的地點如下：

1.馬鞍山富寶花園6及7座

2.馬鞍山觀瀾雅軒1及2座

3.將軍澳日出康城Marini 1座

涉及多宗病例的地點如下：

1.柴灣高威閣4座

2.屯門大興邨興耀樓

3.粉嶺景盛苑歡景閣

4.藍田啟田邨啟信樓

5.大圍豐盛苑富盛閣

6.沙田愉翠苑愉滿閣

7.鑽石山龍蟠苑龍珊閣

8.薄扶林寶翠園2座

9.長沙灣泓景臺3座

10.荃灣麗城花園3期1座

11.上水彩蒲苑彩晶閣

12.屯門時代廣場D座

13.荃灣環宇海灣1座

14.馬鞍山錦鞍苑銀鞍閣

15.紅磡海逸豪園15A座

16.鴨脷洲漁安苑彩安閣

17.天水圍嘉湖山莊景湖居9座

18.慈雲山慈愛苑愛榮閣

19.沙田愉翠苑愉民閣

20.將軍澳將軍澳中心3座

21.長沙灣喜雅1座

22.青衣灝景灣1座

23.屯門景新臺1座

24.屯門翠寧花園5座

25.觀塘順天邨天暉樓

26.屯門兆康苑兆新閣

27.青衣青怡花園1座

28.屯門青菱徑6號富麗大廈

29.葵涌華員邨華信閣

30.大角咀奧柏‧御峯2座

31.北角柏蔚山2座

32.粉嶺花都廣場1座

33.大圍瑞峰花園4座

34.旺角洗衣街141至145號正華大廈

35.銅鑼灣大坑道3號永威閣

36.長沙灣喜薈3座

37.元朗朗晴居2座

38.上水皇府山7座

39.紅磡黃埔花園紫荊苑7座

40.銅鑼灣富明街2至6號寶明大廈

41.鰂魚涌海堤街8號龍景大廈

42.柴灣杏花邨37座

43.馬鞍山翠擁華庭7座

44.大角咀維港灣1座

45.馬鞍山星漣海3A座

46.馬鞍山迎海‧星灣18座

47.元朗朗屏8號2座

48.鰂魚涌南豐新邨10座

49.薄扶林學士臺3座

50.香港仔香港仔大道171號金豐大廈

51.屯門豐景園3座

52.新蒲崗采頤花園4座

53.元朗世宙1座