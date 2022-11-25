55歲婦疑針灸後氣胸亡　警改控七旬無牌中醫誤殺罪

香港警務處今日(25日)表示，警方昨日(24日)已將一宗發生於2020年12月10日，在八鄉發生的未經註冊作中醫執業案，改列作誤殺案。案中被捕的74歲男子涉嫌未經註冊作中醫執業，曾向55歲女死者進行中醫針灸及診療，死者因背部穿透性刺傷導致氣胸致死。案件將於下周一(28日)在東區裁判法院提堂。

當晚10時34分，警方接獲報案指一名55歲女子在八鄉錦上路的住所內呼吸困難，警員到場時女子仍清醒並將其送往博愛醫院治理，惟該女其後於同晚11時42分被證實死亡。案件事後交由元朗警區重案組接手調查，及後發現死者當晚約9時35分，曾在住所內接受一名現年74歲男子的中醫針灸及診療，而該男並非註冊中醫或表列中醫。

警員至翌日凌晨5時25，以涉嫌未經註冊作中醫執業拘捕該涉案男子，他同日被控一項未經註冊作中醫執業罪，案件已於同年12月12日在屯門裁判法院提堂。經進一步調查，警方發現死者曾在被捕男子下，進行共7次中醫針灸及診療，驗屍結果亦顯示死者因穿透性刺傷致氣胸而死。經諮詢律政司意見後，案件現改列為誤殺，被捕男子被改控一項誤殺罪，以及7項未經註冊作中醫執業罪。