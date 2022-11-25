美國研究指香港公共交通系統優良　全球60城市中位居榜首

近日多種公共交通工具紛紛申請加價，市民疫下難免百上加斤。不過，美國加州大學柏克萊分校最新發表的交通研究報告顯示，在評估全球60個城市中，亞洲和歐洲城市的公共交通系統排名最高；中東和非洲城市排名最尾。而在用於衡量城市維護公共交通網絡的情況以及通勤者使用情況的指數中，香港以接近80的指數奪冠，比蘇黎世及斯德哥爾摩等地方還高，而全球平均指數則是51.7。

研究評估60個城市的公共交通系統，比較各城市公共交通的不同因素，包括距離、負擔能力、營運時間、擁擠程度及到達地點的時間等，當中以香港公共交通系統位居榜首。報告提到，香港擁有龐大的鐵路網絡，且有166個車站、密度高、位置便利，能應付大量人口；加上轉乘設計上盡接近無縫，方便乘客；列車服務也很少出現延誤或受阻。另外，港府着重公共交通發展，將鐵路系統融入市區基建，設計上興建住宅及辦公室在站上，善用土地，有利經濟及環境作可持續發展。

不過，報告指香港仍有改善的餘地，例如鐵路系統並非24小時運作、缺乏智能手機等應用程式，導航乘客選用各種交通工具等。