冷鋒橫過華南　12.1料氣溫驟降　本港天氣下周迎轉變　

雖然嚟緊幾日天氣會較為溫暖，不過預料之後會有一道冷鋒橫過華南。天文台今日(11月25日)發表題為「冷鋒換入攻勢凌厲，暖濕氣團敗北離場！」的天氣隨筆，指本港下周三(11月30日)氣溫會驟降，隨後兩日朝早會相當清涼。在溫暖的天氣及「世界盃」熾熱的氣氛下，市民請勿忽略本港天氣將會在下周中期迎來重大轉變，記得要預備保暖！

天文台表示，過去數天受高空擾動影響，本港多雲、有驟雨。明後兩天(11月26及27日)仍會有幾陣雨，而下周初廣東沿岸風勢微弱，主要受暖濕氣團影響，日間相當溫暖，早晚有一兩陣薄霧。不過，一道冷鋒會在下周二(11月29日)稍後至下周三早上橫過華南，最新的電腦模式預測圖顯示，隨後的強烈東北季候風會「掃走」原有的暖濕氣團，該區氣溫將顯著下降。

根據最新的「最低溫度概率預報」，本港氣溫會在下周三顯著下降，下周四及下周五(12月1日及2日)天氣相當清涼，但最低溫度能下探多少，仍要視乎冷空氣向南擴展的路徑，集合預報系統對此仍有分歧。但總括而言，天文台提醒天氣轉變可能影響健康，長者和慢性病患者宜多加注意。下周後期早上相當清涼，要注意身體，穿合適保暖衣服。