元朗搗兩非法賭檔　警拘3主持11賭客

元朗警區重案組人員經情報收集及深入調查後，昨日(24日)及今日(25日)展開代號「戈壁」及「風盾」的反賭博行動，在元朗突擊搜查並搗破兩個非法釣魚機賭檔。行動中，警方共拘捕8男6女。

昨日晚上，人員在同樂街25號至29號一單位拘捕一名姓陳(40歲)本地男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反防疫規例。另外，場內1男1女本地人、3名外籍男子、1名內地女子及2名外籍女子(24至55歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。行動中，人員檢獲3部釣魚機、一批遊戲卡、一部讀卡機及約2,000港元賭款。

另外，人員今午在青山公路元朗段209號一單位拘捕一名姓伍(44歲)內地男子及一名姓羅(64歲)本地男子，涉嫌「管理賭博場所」及違反防疫規例。另外，場內1男1女本地人、及1名外籍女子(20至50歲)，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），人員遂向他們發出定額罰款通知書。行動檢獲6部釣魚機、一批遊戲卡、⼀個讀卡器及約4,200港元賭款。所有被捕人士現正被扣留調查。