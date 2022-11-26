劍橋停辦部分入學考試　升學顧問料報考難度增加

英國劍橋大學將於2024至25學年起停辦部分入學考試，包括醫學系、工程系、自然科學及數學系。有升學顧問分析，近年英國高考的「評級通脹」或是改革導火線，預料劍橋未來會引入新考核模式。由於無往年經驗作參考，將來在新制下報考劍橋的難度或增加。

大學入學試旨在篩選出在個別專業學系具潛質的學生，是公開試以外的額外收生參考，例如BMAT是醫學系、牙醫學系、生物醫學和獸醫學系的入學試。目前共有7所英國大學參考BMAT收生，除了劍橋，還有布萊頓及蘇塞克斯醫學院、倫敦帝國學院、蘭卡斯特大學、倫敦大學學院、列斯大學及牛津大學，其他國家亦有部分醫學院參考BMAT。

英識教育執行總監陳思銘指出，學生若有意在2024至25學年入讀劍橋大學等頂尖學府的醫學系、工程系，只餘下一次機會應考現行入學試，即2023年舉行的入學考試。假如不慎失手後，又決定再嘗試遞交申請，便需要應付新考核模式，屆時沒有過往試題和前人經驗作參考，難以提前掌握考核重點並作相應訓練，變相增加難度。因此，他建議趁BMAT、ENGAA、NSAA等入學試仍有迹可循時，盡早操練，以熟能生巧。