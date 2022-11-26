歷盡3年疫情衝擊　紅十字會籲港人儲物資　制定計劃應急備災

香港紅十字會昨日(25日)舉行2022年周年大會，介紹機構過去1年的工作重點及成果，包括應付第5波疫情及社會需要。機構提醒，經歷嚴峻疫情和面對氣候變化加劇，紅十字會特別加強備災倡議工作，呼籲市民儲備物資及制定應急計劃，同時在危急事故發生時提供賑災及心理支援等人道服務，以及在日常致力進行人道教育及推廣，共建人道城市。

紅十字會指出，今年初第5波疫情來勢洶洶，機構在18個國家或地區開展賑災、災後恢復重建及備災減災工作，逾215.3萬人受惠。而在本港的緊急及災難事故中，有逾3.2萬人獲派發緊急賑災物資、社區防災備災項目接觸人次逾23.1萬人。同時，輸血服務中心收集到超過12.1萬名捐血者的血液，並累積超過16萬人登記為骨髓捐贈者。

機構又指，針對迅速回應社會在資源、資訊及心理上的需要，紅十字會開展「抗疫同行熱線」，今年2月下旬至3月底接聽近1萬通電話。另又為市民和弱勢社群舉辦超過2,600班急救和健康護理課程，同時為青少年會員提供超過380個訓練課程；並及持續在3所身體弱能學校及在19間公立醫院設立的醫院學校，為有關學童提供適切的優質教學服務。