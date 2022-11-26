東方日報A1：港人走難　英研把關

經濟不景，治安差勁，香港人出走，移居英國數目直逼烏克蘭難民。英國國家統計處公布的數據顯示，英國在截至今年6月的12個月內，有110萬人移居當地，而淨移入人口達50.4萬人，創下新高，當中移英港人有7.6萬人，數字直逼走難的烏克蘭難民。有人滿之患的英國研提高門檻，指移英人士已對英國房屋、教育等公營服務造成負擔，正考慮增加移民限制。

數據顯示，在上述時段內移居英國的約70.4萬人來自非歐盟地區，同期有56萬人遷出英國，其中近半人是回到歐盟地區。國際學生是主要的人口移入來源，佔27.7萬人，比前一年多近一倍。第二多是持人道主義及其他家庭簽證入境的人，約有27.6萬人，當中8.9萬人來自烏克蘭、7.6萬人來自香港、2.1萬人是阿富汗人。此外，英國的難民庇護申請數量是32年來最多，近10萬人等了6個月仍未獲處理初步聲請。

英首相府表示正研究降低國際學生數量的選項，會考慮所有方案以確保移民系統有效，包括國際學生的受養人、低質素學位等。內政大臣柏斐文坦言，移民數量對英國住屋、衞生、教育等公共服務構成壓力，政府依然決心減少移民，首要事務是解決非法越境及停止濫用移英制度，重建公眾對政府控制英國邊界的信心。

對於英國政府收緊移民政策，環凱國際移民顧問負責人張家禧推斷，收緊的政策會增加年老、學歷不高和不太富有的人士移英的壓力。如果希望之後更容易移英，可以選擇「識女仔」，與持英國籍的人士結婚，通常英國政府會基於人道立場，批准移民申請，但移民英國仍比移民去美加澳紐嚴格，因要審查資金和通過基本英文測試等。

他認為英國政府希望有更多較富有人士移英，而最初又允許持BNO護照人士申請移民英國，但現時又考慮增設更多移民限制，質疑是否歧視。今年移英港人的人數或會比去年減少，他解釋，英國去年公布BNO移英政策時，應該為港人移英的高峰期，大多有意移英的港人會選擇在那時移民，而仍未移民的人士可能有不同考慮，或可能選擇繼續留港，想移民的人士早已在去年離港。除非本港再出現其他特別的社會事情，才可能會影響未來移民人數，在一般情況下，未來港人移英人數應會減少。

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