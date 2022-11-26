嬰幼兒新冠疫苗接種率不理想　部分家長擔心子女打針後出事

一老一幼新冠疫苗接種率未如理想，政府繼續谷針。公務員事務局局長楊何蓓茵今日(26日)在電台節目表示，嬰幼兒新冠疫苗接種率目前仍然不理想，增幅較慢，部分家長仍然猶豫，擔心子女接種後出事。

長者方面，楊何蓓茵稱，約有2,800名長者登記「疫苗到戶接種服務」後決定不接種，部分是由於家人不同意。不少長者需經反覆游說才願打針，她強調會繼續推廣接種。至於院舍院友，首兩針接種率已逾9成，比全港的接種率高，相信院舍第4針接種率亦會理想。

另外，首批約77萬劑復必泰二價疫苗已到港，明日(27日)起預約接種第4劑新冠疫苗時，市民可選擇復必泰二價疫苗，下周四(12月1日)正式開打，即日籌到接種中心打第4針，亦可選擇接種二價疫苗。她稱，二價疫苗作為第4劑疫苗的選擇，優先接種群組包括50歲以上人士、18至49歲在院舍或醫療機構工作、工作有高暴露風險，以及12至17歲免疫力弱的青少年，至於12歲以下人士，暫時不建議打第4針。社署亦已開始為院舍院友安排接種第4針，但復必泰疫苗儲存及稀釋過程較複雜，暫時未能安排個別到戶為非院舍長者接種。