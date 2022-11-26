「一人一醫生」家庭醫生系統　劉澤星指有助建立醫患關係

香港面臨人口老化，引起了不少醫療問題。今年施政報告提到會推動本地基層醫療服務，其中以「一人一醫生」的家庭醫生系統為基礎，香港大學醫學院院長劉澤星今日(26日)撰寫《香港家書》表示，「一人一醫生」可讓市民從小開始和家庭醫生醫護建立關係，雙方充分了解和信任。

劉澤星以接種新冠疫苗為例，如果由相熟的家庭醫生向市民解說，他們對接種疫苗的疑問和擔心便能早點解決；同時又能減輕依賴專科醫療的負擔，長遠而言，也可能減輕併發症及慢性病的發生。

他又提到，面對疫情三年以來各種前所未見的變化和挑戰，港大醫學院正努力地改革課程，務求讓學生能適應日新月異的世界，尤其在臨床學習方面。他舉例指，今年正式引入教學課程的便攜式超聲波掃描器，可以讓同學在家或在宿舍裏練習，或在病房內替病人診斷，克服因疫情而造成的學習障礙。另外，外科學系與港大計算機科學系研發chatbot mobile app——同事搜羅了不同的臨床病例，讓醫學生向虛擬病人練習問症及診斷。護理學院又引入嬰兒及兒童模擬病人、沉浸式VR 虛擬實境等創新儀器，讓學護得到更真實照顧病人、處理不同病例的學習機會。