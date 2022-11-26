涉尖沙咀警署外暴動　今裁定其中6人暴動罪成　還押至12.10判刑

2019年8月11日，有大批示威者在尖沙咀警署外的彌敦道一帶集結，並向警署投擲汽油彈及其他物件，令1名在警署內的警員下肢燒傷。警方當日驅散示威者時拘捕多人，其中7名男子否認暴動等罪，經審訊後，法官林偉權今(26日)在區域法院裁定其中6人暴動罪成，其中2人在公眾地方管有攻擊性武器罪成，各被告還押至12月10日求情及判刑。

被告依次是馬孝文(25歲)、吳柏熹(22歲)、譚煒誠(23歲)、楊梓信(22歲)、陳振華(29歲)、陳嘉(32歲)及林祖童(21歲)，控罪指他們於2019年8月11月在尖沙咀柯士甸道與堪富利士道之間的彌敦道，與他人參與暴動。另馬孝文、陳嘉及林祖童，則再各自面對1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，分別指馬及林管有雷射光束裝置，陳則管有1個載有芥末水劑的噴壺。另同案被告鄭智健(22歲)，則較早前已認罪。

法官林偉權今裁決時，指被告林祖童在覺士道被捕，雖然他身上攜有2枝雷射筆，惟沒有證據顯示林是如何出現該處，他可能是在前往現場的途中，但控方未能在毫無疑點下證明他有參與本案所涉暴動，故裁定他暴動罪脫，管有攻擊性武器罪名則成立。其餘6人中，馬、吳、譚及楊在彌敦道被捕，餘下2人在金巴利道被捕。林官特別提到，雖然大多數示威者身穿黑衣，衣服顏色卻只是個人喜好，有人透過穿黑衣表達不滿，也不代表他們參與暴動。但上述6人被捕時，沒有合理理由而攜有頭盔、泳鏡和防毒面具等常見示威裝備，就算沒有證據作出實質暴力行為，但他們蓄意到達現場及選擇留下，意圖成為暴動一分子，去支持及鼓勵其他暴動者，即屬參與暴動，故裁定6人暴動罪成。而陳嘉在場攜有載有芥末水劑的噴壺，雖然辯方稱壺內液體稠得無法噴出，但林官認為是芥末水劑被噴光，只剩下殘留物所致，故裁定陳嘉管有攻擊性武器罪成；另警員雖在馬被捕附近的地上檢獲1枝雷射筆，但控方未能證明屬馬管有，故馬被裁定管有攻擊性武器罪脫。

另外，雖然辯方質疑證物警員沒有將證物獨立封袋及貼上標籤，而證物總表亦有錯漏，警員在升職後又將相關草稿刪除。但林官指警員當時工作繁瑣，雖然文件有錯漏，刪除草稿的做法也不理想，但並非關鍵，並接受警員一時記錯的解釋，並信納其證供誠實可靠。被告吳柏熹、譚煒誠及陳振華有出庭自辯，吳供稱示威裝備是警方推進時，有陌生人為他戴上，但林官質疑為何有近視的吳，剛巧會被人戴上有度數的泳鏡；譚則稱因頭皮痛而戴頭盔，林官表示感到荒謬；陳稱其身上的防毒面具及生理鹽水是街上有人派發得來，林官指不相信街上有人派發1公升裝的生理鹽水，及價值數百港元的防毒面具。最終林官拒絕信納3名被告的證供。

案件編號：DCCC 22/2021