開拓航空業新機遇　政府向飛機租賃業界諮詢　冀吸引落戶香港

新一份《施政報告》提出進一步完善飛機租賃稅制，打造香港成為區內租賃飛機的首選地，運輸及物流局局長林世雄今日(26日)發表網誌，指日前就完善飛機租賃稅務優惠制度的措施展開業界諮詢，目的是吸引更多飛機租賃商落戶香港，為航空融資及整體航空業開拓更多新機遇。

他解釋，飛機租賃就是飛機租賃商(即出租飛機的公司)購買和擁有飛機，並把飛機在一段時間內租予承租公司(即航空公司)，以賺取租金收入。航空公司為節省經營成本、提升機隊靈活性及縮短新飛機交付周期等多種原因，都會選擇以租用代替自置飛機。過去幾十年間，全球飛機租賃市場急速擴大。以租賃形式融資飛機的比率由1970年的1%增加至2021年的51%。

網誌提到，根據波音金融公司於2022年7月公布的《民用航空市場展望2022-2041》，預計在未來20年付運全球的飛機數目超過41,100架，當中超過20%的飛機將付運至中國，為本港金融和其他專業服務帶來龐大商機。香港作為國際金融中心，已具備發展飛機租賃業務所需的有利條件，包括完善的法律和銀行制度、健全和多元化的資本市場、優秀的航空基礎設施及人才，以及背靠內地龐大市場的優勢。

政府於2017年推出飛機租賃稅務優惠制度，此後，飛機租賃業務在香港迅速發展，按機隊數量計算的全球50大飛機租賃公司中，其中7間已在香港設立附屬公司/營運機構。據了解，以香港作爲基地或在港設立附屬公司的飛機出租商已向內地、智利、柬埔寨、印尼、日本、韓國、馬來西亞、卡塔爾和越南等地的飛機營運商共出租約95架飛機。