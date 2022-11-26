醫護人員「做到喊」　43%受訪者曾考慮辭職　團體促加薪吸人才

本港公營醫院的前線醫護人員長期不足，人才流失嚴重。有團體今日(26日)公布有關前線醫護及支援人手不足的問卷調查，當中97%受訪者表示疫情期間工作量增加，而89%認為所屬部門出現人手不足問題，更有43%曾考慮辭職，離開醫管局工作。有受訪者指，高峰期一間病房有逾70個病人，1雙手要負責整個病房的清潔工作，直言有人「做到喊」。團體促請政府及醫管局正視前線醫護及支援人員訴求，改善工作待遇，以吸納人才。有議員建議，當局提升薪金由每年加薪2.5%改為加薪5%。

香港醫療人員總工會於本月7日至18日期間收集了892份在職醫管局前線會員的電子問卷，當中近70%為前線支援職系員工，包括病人服務助理、行政助理和運作助理，及23%為護理人員。他們均表示，工作量大且人手不足，不少支援職系員工亦反映薪金薄弱。受訪者蘇小姐在前線工作26年，指疫情下支援系工作量大，指疫情間病房緊張，使用率高達96.5%，一間病房約有50至60個病人，高峰期間更逾70人，惟人手嚴重短缺，而醫管局聘請的外判員工在疫情下無法接觸病人，導致其工作量大增，1雙手要負責整個病房的清潔工作，工作辛苦、情緒低落，更直言「沙士都冇咁嘅情緒」，有不少員工「做到喊」、「人都癲」。

議員梁子穎指出，要負責厭惡性工作的前線人員起薪點與文職人員無差，均為1.2萬港元，而要為病人提供護理服務的病人服務助理亦只是高400港元，工作量極大但待遇不足。梁認為現時的薪金福利未能吸引更多人才投身醫護前線，本年度對醫管局的撥款約921億港元，惟現時高層管理職位不斷增加，前線人手卻不斷流失，造成「肥上瘦下」，建議當局提升薪金，由每年加薪2.5%改為加薪5%。現時支援人員的頂薪約2.6萬至2.7萬港元，惟要工作10至20年才可達到，梁認為，應縮短至5至10年，改善前線員工待遇，減輕負擔。