防暑指引擬按工作量分4級　暑熱指數達32停工　勞工處暫無意立法

今年7月酷熱天氣屢破紀錄，勞工處正研究在《預防工作時中暑的風險評估》指引中引入天文台暑熱指數，勞工及福利局局長孫玉菡早前稱，目標是在去月諮詢，明年夏季實施。據了解，處方昨日(26日)已就指引的初步擬議諮詢勞顧會，會按工作量分為4個等級，若暑熱指數達32至34以下，「極重勞動」工種如紮鐵須暫停戶外工作，相反如僱主有提供遮蔭等措施則可免於停工，惟並無意就指引立法。

消息指，勞工處昨日就初步暑熱指引擬議諮詢勞顧會，並會根據工作量分成4級制，即「輕勞動」、「中等勞動」、「重勞動」及「極重勞動」，相應工種則可被分別界定為物管人員、清潔工人、搬運工人，以及紮鐵工人等。擬議又指，將參照不同暑熱指數，建議僱主作相應預防措施，包括當暑熱指數為30至32或以下時，「中等勞動」工友應每工作45分鐘須休息15分鐘；而指數高達致32或34以下，「極重勞動」人士則必須暫停戶外工作，除非僱主能夠提供遮蔭或通風等預防措施，才可免於停工。

據悉，勞顧會會上勞資雙方均表示歡迎指引，因終有清晰條文可依，以保障工友安全。不過，勞方則對勞工處暫未有意就指引立法而表示不解，質疑上述指引若在行政執行上，如未有法例規限僱主必須跟從，憂慮恐沒有實際阻嚇作用，甚或僱主會否執行亦同成疑問；而資方則擔心，若天氣突然轉熱，僱主或未能及時按指引採取措施，難以跟從，「變咗好似跟住天文台做人」，建議有關指引應納入政府合約條文，以便承辦商能預早作出成本控制。

工業傷亡權益會總幹事蕭倩文表示歡迎設立指引，惟同時憂慮如單純按工作量分級或不清晰，亦欠缺彈性，因地盤中有工人或牽涉許多工種，如「地盤雜工需周圍游走，搬搬抬抬」，故難以界定他們到底是屬哪種工作量分級，給予相應建議指引。相反，她建議可在法例上完善中暑工傷賠償，即視一切由中暑而誘發的疾病，如心臟病等，所造成的傷亡均可納入賠償範圍。她認為完善賠償有助推動僱主做好預防，坦言普遍僱主均會擔心投標評分，在完善賠償及暑熱指引的雙管齊下，可更有效推動職業安全。